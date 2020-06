Dropbox lanceert eigen wachtwoordmanager

2020-06-08T11:14:00

2020-06-08T11:13:13

De bekende cloudopslagdienst Dropbox komt met een eigen wachtwoordmanager, onder de naam Dropbox Passwords. Voorlopig is die alleen op smartphones beschikbaar en krijg je er pas toegang tot als je er een uitnodiging voor krijgt. De app betreft namelijk nog een bètaversie.

Dropbox Passwords werkt zoals je ook van wachtwoordmanagers als 1Password en LastPass gewend bent. De dienst maakt veilige wachtwoorden aan zodat je die zelf niet hoeft te verzinnen en te onthouden. Voor ieder account heb je erdoor automatisch ook een uniek wachtwoord.

De informatie in de app wordt versleuteld opgeslagen, lokaal op je toestel. Wachtwoorden zijn te synchroniseren met andere apparaten en werken zowel op sites in je mobiele browser als de mobiele apps waarop je inlogt. 

Niet gratis

Voor het gebruik van Dropbox Passwords is een Dropbox Plus-abonnement verplicht. Dit kost minstens 9,99 euro in de maand en neem je normaliter om 2 of 3 TB extra opslagruimte voor je Dropbox-account af te nemen. De wachtwoordmanager lijkt dan ook vooral een leuk extraatje voor de Dropbox-gebruikers die hier al voor betalen. Wanneer de app voor het brede publiek uitkomt, is nog niet bekend.