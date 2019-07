Dropbox Transfer biedt (duurder) WeTransfer-alternatief

2019-07-10T10:20:00

2019-07-10T10:08:44

Wie zijn bestanden bij Dropbox in de cloud parkeert, kan deze binnenkort naar anderen doorsturen via de Dropbox Transfer-optie. De dienst is te vergelijken met WeTransfer en Firefox Send, maar kan snel duurder uitpakken.

In Dropbox kon je anderen al langer toegang geven tot jouw bestanden, maar alleen met het doel om bijvoorbeeld samen online aan documenten te werken. Met Dropbox Transfer wordt er een kopie van je bestanden verzonden, die anderen kunnen downloaden voor lokaal gebruik.

Bij het aanmaken van een download-link is eventueel een wachtwoord in te stellen. Ook is te bepalen of de link automatisch verloopt en zie je hoeveel mensen op je link hebben geklikt. Heb je de link al verzonden, dan kun je dit naderhand alsnog aanpassen. Bedrijven hebben de optie om hun downloadpagina te personaliseren.

Limieten

Er zit een limiet aan de maximale bestandsgrootte en die is voor gebruikers met een gratis Dropbox-account nogal krap: 100 MB per keer. Dit is op te hogen naar 2 GB per keer bij het afsluiten van een Dropbox Plus-abonnement (12 euro per maand). Met Dropbox Professional (20 euro per maand) is 100 GB per keer te versturen.

Ter vergelijking, met WeTransfer kun je tot 2 GB aan gratis bestanden per keer verzenden, bij Firefox Send 1 GB per keer. WeTransfer Plus (12 euro per maand) heeft een limiet van 20 GB per keer. Firefox Send biedt maximaal 2,5 GB per keer aan zodra je er je Firefox-account aan koppelt, wat gratis is. Er is geen betaalde versie van beschikbaar.

Vooralsnog is Dropbox Transfer nog niet voor iedereen uit. Je kunt je wel al aanmelden om de dienst uit te proberen.