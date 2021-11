Duidelijker privacybeleid voor WhatsApp na hoge boete

2021-11-22T12:01:00

2021-11-25T09:46:17

WhatsApp heeft voor Europese gebruikers sinds vandaag een duidelijker privacybeleid. Hoewel de voorwaarden niet zijn veranderd, wordt er wel uitgebreider stilgestaan bij de verzamelde informatie en wat daarmee wordt gedaan.

Hiermee komt Meta (voorheen Facebook) als moederbedrijf achter WhatsApp tegemoet aan de Ierse Data Protection Commission, dat eerder een hoge boete van 225 miljoen euro oplegde omdat de privacyvoorwaarden niet helder genoeg waren. Daarmee zou WhatsApp niet aan de AVG-privacywet voldoen. Overigens is Meta het daar niet mee eens. De boete wordt aangevochten.

De tekst moest toch al een update krijgen, omdat Facebook onlangs zijn naam veranderde naar Meta. In de oude voorwaarden viel de naam Facebook zo'n 40 keer, in de nieuwe tekst slechts één keer. Dat betekent niet dat er geen informatie meer met Facebook wordt uitgewisseld, er wordt nu alleen gesproken over 'Producten van Meta-bedrijven', waar Facebook onder valt.

Netter gepresenteerd

De uitgebreidere voorwaarden tellen ongeveer 4000 woorden extra ten opzichte van het vorige beleid. Dit om meer informatie te geven over welke gegevens precies worden verzameld en met welk doel. Dit wordt nu een stuk overzichtelijker gepresenteerd in tabellen met de titel 'Waarom en hoe we uw gegevens verwerken', waar in het oude beleid minder evident bij stil werd gestaan.

Omdat het privacybeleid inhoudelijk niet is aangepast, hoeven gebruikers de voorwaarden niet opnieuw te accepteren.