Duizenden Flash-spelletjes blijven speelbaar door Flashpoint Launcher

2020-02-03T10:24:00

2020-02-03T10:16:09

Met het einde van Adoble Flash in zicht, dreigen ook veel browser-spellen die van dit platform gebruikmaken te verdwijnen. Nieuwe software met de naam Flashpoint zorgt ervoor dat deze Flash-games niet zomaar verloren gaan.

Eind dit jaar stopt Adobe de ondersteuning van zijn Flash Player. Dit onder meer omdat de plug-in keer op keer lekken bevat die cybercriminelen kunnen uitbuiten. Browsers blokkeren Flash hierdoor inmidddels, ten gunste van het modernere alternatief HTML5. Al met al is er voor Adobe momenteel weinig reden om Flash te blijven doorontwikkelen.

Maar als straks een internet-tijdperk zonder Flash aanbreekt, dan zou dat zonde zijn voor de vele Flash-games die erdoor zouden verdwijnen. Vandaar het programmaatje Flashpoint Launcher, dat als doel heeft om alle Flash-spellen die nu online rondzwerven, samen te brengen. En dat zijn er nogal wat. Op het moment van schrijven bestaat de collectie al uit meer dan 38.000 games.

Tijdcapsule

Het aardige van Flash-games is dat ze vaak door maar één persoon zijn gemaakt. Geregeld zijn het hobby-projecten van studenten die er hun eerste programmeer-ervaring mee opdeden. Naar hedendaagse maatstaven ogen ze vaak wat knullig, maar dat is dan ook de charme ervan. De Flashpoint Launcher is een soort tijdcapsule van 'het internet' rond de eeuw-wisseling.

Veel genres zijn vertegenwoordigd, er is dus voor ieder wel wat wils. Van racen tot schieten, van strategiespellen tot platformgames en van puzzelen tot vechten. Alle spellen samen zijn te downloaden in een bestand van maar liefst 241 GB groot. Er is ook een kleinere versie van de software beschikbaar. Die weegt 296 MB en installeert naderhand enkel de spellen die je zelf uitkiest.