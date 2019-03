Echt gezicht of nep: zie jij verschil?

2019-03-04T10:38:00

2019-03-04T10:28:16

Computers worden telkens beter in het samenstellen van menselijke gezichten. Daardoor wordt het telkens lastiger om het verschil te zien tussen een echt gezicht, en een gezicht dat door kunstmatige intelligentie is gegenereerd.

Denk je dat jij niet voor de gek te houden bent? Bewijs het maar! Op de site Which Face Is Real krijg je telkens twee afbeeldingen voorgeschoteld. Het ene plaatje is een echte foto, de andere niet. Die is namelijk door machine learning tot stand gekomen.

Aan jou de taak om telkens te kiezen welke persoon echt bestaat. En dat blijkt nog bijzonder lastig. Wat tips: let vooral op de achtergronden en op kapsels. Daar vind je het snelst nog kleine foutjes terug.

Leren

De mensen achter dit project voeren hun 'generative adversarial network' eindeloos veel foto's en op basis daarvan worden nieuwe gezichten gemaakt. Hoe langer dit doorgaat, hoe beter de AI er in wordt. Het gevolg is dat echt bijna niet meer van nep te onderscheiden is. Eerder lanceerde men de beelden ook al op een site met de naam 'deze persoon bestaat niet'.

Nepnieuws

De techniek staat voor niets, maar critici verwachten dat het verspreiden van nepnieuws hierdoor telkens makkelijker wordt. Dit zijn dan nog foto's, maar ook video's zijn met kunstmatige intelligentie te manipuleren. Als je niet goed oplet, zou je deze toespraak van Obama zomaar als waar kunnen aannemen...