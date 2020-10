Edge-browser komt officieel naar Linux

Microsoft maakt bekend dat zijn op Chromium-gebaseerde Edge-browser vanaf oktober ook te installeren is op Linux-computers. Het betreft dan nog wel de ontwikkelaarsversie, die mogelijk meer bugs heeft dan het reguliere Edge.

De Edge-browser is in eerste instantie beschikbaar voor Ubuntu- en Debian-distributies. Linux Fedora en openSUSE volgen in een later stadium. Installeren kan op twee manieren: via de Edge-website of door de browser te vinden in de pakketbeheerder (packet manager) van Linux. De Linux-versie van Edge volgt op varianten voor Windows (uiteraard), macOS, iOS en Android.

Aan vervanging toe

De nieuwe Edge-browser is gebouwd op de browserengine Chromium en ondersteunt daardoor Chrome-extensies. Windows-gebruikers krijgen de webbrowser automatisch binnen middels een Windows-update. De voorganger wordt erdoor vervangen en krijgt vanaf maart volgend jaar geen veiligheidsupdates meer. Microsoft hoopt dat de meeste Windows 10-gebruikers dan al zijn overgestapt.