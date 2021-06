Eerlijkere verdeling voor plek in zoekmachine-keuzescherm Android

2021-06-09T10:13:00

2021-06-11T10:36:45

Alternatieve zoekmachines hoeven Google niet meer te betalen voor hun plekje in het zoekmachine-keuzescherm van Android-smartphones. Eerder moesten ze hiervoor de hoogste bieder zijn in een jaarlijks terugkerende veiling.

Google was jarenlang de standaard zoekmachine op Android-telefoons en volgens de Europese Commissie was er daarmee sprake van oneerlijke concurrentie. Zo werd het bedrijf in 2018 gedwongen om Android-gebruikers ook op alternatieven te wijzen. Dat kwam er laterĀ in de vorm van een keuzescherm, dat je doorgaans te zien krijgt bij het instellen van een nieuw Android-toestel.

Om in dit menu een van de opties te zijn, moesten concurrende zoekmachines Google betalen. Wie het hoogste bood, kreeg een plaats in het keuzescherm. Deze veilingmethode rekende Google op nogal wat kritiek, omdat bijvoorbeeld een kleine partij als DuckDuckGo hier lang niet dezelfde middelen voor heeft als Microsoft met Bing.

Gebasseerd op marktaandeel

Daarnaast stelden critici dat Google op deze manier een financieel slaatje sloeg uit het oordeel van de Europese Commissie, wat ook niet de bedoeling was. Na twee jaar deze aanpak te hebben gehanteerd, gaat de zoekgigant nu toch overstag. Voortaan worden de plaaten op een eerlijkere wijze verdeeld.

Vanaf dit jaar kijkt Google namelijk welke zoekmachines per land het populairst zijn, ofwel het grootste marktaandeel hebben. Deze informatie wordt door een onafhankelijke partij aangeleverd, namelijk StatCounter. De vijf die hieruit voortkomen, worden in het keuzemenu in willekeurige volgorde gepresenteerd.

Twaalf opties, inclusief Google

Buiten die top vijf is er nog eens plaats voor zeven andere search-aanbieders. Google zou in theorie zelf buiten het menu kunnen vallen, maar dat gebeurt waarschijnlijk niet snel. Met momenteel een marktaandeel van maar liefst 92,2 procent is het wereldwijd verreweg de meest geraadpleegde zoekmachine. In Nederland is dit zelfs krap 95 procent.

Daarnaast wordt het keuzemenu enkel in Europa gehanteerd. Amerikanen krijgen het bijvoorbeeld niet te zien. De verandering gaat vanaf september in. Rond die tijd krijg je het scherm automatisch voorgeschoteld zodra je de Play Store weer eens opent, en bij schone Android-installaties.