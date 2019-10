Emoji-toets duikt op in nieuwe Microsoft-toetsenborden

2019-10-14T10:01:00

2019-10-16T10:06:31

Microsoft verkoopt twee nieuwe toetsenborden die beide voorzien zijn van een specifieke emoji-toets. Deze vervangt de menutoets aan de rechterkant, die normaliter de taak van de rechtermuisknop overneemt.

De emoji-toets is te herkennen aan het smiley-icoontje. Druk 'm in en de emoji-kiezer komt tevoorschijn. Dit menu werd in 2017 in Windows 10 geïntroduceerd en is ook op te roepen met de toetscombinatie Windows-toets + punt.

Een ander speciale toets is de Office-toets. Die vind je in dit geval terug op de plek van de rechter Windows-toets en is bedoeld om sneller Office-programma's te openen. Denk aan Office-toets + W voor Word en + P voor PowerPoint.

Nog niet in Nederland

Beide toetsen maken deel uit van het Microsoft Bluetooth Keyboard (49,99 dollar) en het Microsoft Ergonomic Keyboard (59,99 dollar). Op het moment van schrijven worden de toetsenborden nog niet in Nederland aangeboden.