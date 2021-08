Ergonomie in stijl met Keyboardio Model 100

2021-08-24T14:00:00

2021-08-24T10:01:59

Typen op een gesplitst keyboard is even wennen, maar wel beter voor spieren en gewrichten. De Keyboardio Model 100 is daarnaast een echte blikvanger, vooral door z'n hardhouten ondergrond.

Dat de bedenkers daarmee goud in handen hebben, blijkt wel. Ze haalden middels crowdfunding het zesvoudige van het oorspronkelijke streefbedrag op.

Met RGB

RGB-verlichting is van de partij, en de bijbehorende opensource-software laat je iedere toets herprogrammeren. Door de flexibele voetstukjes is het toetsenbord in hoogte verstelbaar en te kantelen, voor extra typcomfort.

De Keyboardio Model 100 wordt voor circa 245 euro aangeboden.