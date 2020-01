Ernstig lek in Windows 10: Deze update heb je nodig

2020-01-15T10:15:00

2020-01-15T10:27:34

Microsoft waarschuwt voor een ernstig lek in Windows 10, dat een groot veiligheidsrisico vormt. Het goede nieuws is dat er reeds een update voor uit is gekomen. We leggen hier uit welke update je nodig hebt, zodat je zeker weet dat jouw systeem niet langer kwetsbaar is.

Wat is er precies aan de hand? Niemand minder dan de Amerikaanse inlichtingendienst NSA wees Microsoft op een fout in de manier waarop Windows 10 controleert of programma's van legitieme eigenaren afkomstig zijn. Dit werkt door middel van certificaten, een unieke digitale handtekening van de makers.

Door het lek zouden kwaadwillenden hiermee kunnen rommelen. Gevolg kan zijn dat geïnfecteerde software op je pc wordt geïnstalleerd zonder dat er binnen Windows alarmbellen gaan rinkelen. Vooralsnog lijkt dit niet te zijn gebeurt. Maar Microsoft verwacht dat er wel degelijk misbruik van wordt gemaakt, nu informatie over de kwetsbaarheid bekend is.

Je hebt er dus alle baat bij om de Windows 10-update te installeren die dit euvel verhelpt. Daar helpen we je bij.

Windows 10 updaten

De update die je specifiek nodig hebt, is cumulatieve update KB4528760. Deze is op 13 januari 2020 vrijgegeven. Het kan zijn dat deze al automatisch op je systeem is geïnstalleerd. Dat controleer je als volgt. Ga naar Instellingen, Bijwerken en beveiliging. Klik dan op Geschiedenis van updates weergeven. Je zou de update dan terug moeten zien onder het kopje Kwaliteitsupdates.

Is dit niet het geval, update Windows 10 dan handmatig. Ga een venster terug en klik op 'Naar updates zoeken'. Doe dit ook als je de melding ziet dat Windows al up-to-date is. Je merkt dat er alsnog enkele updates worden binnengehaald.

Laat het proces z'n gang gaan en klik op Nu opnieuw opstarten om de installatieprocedure af te ronden. Kijk je hierna opnieuw bij de instellingen van Windows Update, dan zie je de melding Uw pc is bijgewerkt. Kun jij weer rustig slapen!