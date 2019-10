Essential test bijzonder langwerpige smartphone

2019-10-14T09:08:00

2019-10-16T11:09:49

De Amerikaanse start-up Essential ontwikkelt een smartphone die er meer uitziet als een uit de kluiten gewassen afstandsbediening. Het toestel draait daarom ook aangepaste software.

Afbeeldingen van de smartphone zijn gepubliceerd op Twitter. Niet door een vage, anonieme bron, maar door het bedrijfsaccount van Essential en door ceo Andy Rubin. Zij noemen het toestel Project GEM en stellen dat medewerkers de telefoon de komende tijd gaan testen. Wanneer en voor welke prijs het apparaat uitkomt, zeggen ze niet. Wat de definitieve naam van het toestel wordt, is ook nog onduidelijk.

Afwijkend ontwerp

Dat het bedrijf het bestaan van Project GEM bevestigt, is bijzonder. Vrijwel alle smartphonemerken laten niet los over hun nieuwe toestel en presenteren 'm op een eigen evenement. Essential pakt het dus anders aan door alvast wat informatie prijs te geven.

Zo blijkt uit de beelden op Twitter dat de telefoon in vier kleuren getest wordt. Het ontwerp is bijzonder omdat het scherm een hele lange verhouding heeft. Het display is ook smaller dan een normaal smartphonescherm. Het precieze nut van deze afwijkende schermverhouding is nog niet duidelijk.

Onbekende software

De beelden maken in ieder geval duidelijk dat de software aangepast is voor de schermverhouding. In plaats van de bekende app-icoontjes gebruikt Essential een blokken-indeling die wat wegheeft van het oude Windows Phone. Het is nog niet bekend of Project GEM op Android draait. Op de foto's zijn geen apps van Google te zien, wel die van Uber. Het Android-besturingssysteem, van Google, is voor zover bekend niet bedoeld voor telefoons met zo'n afwijkende schermverhouding. Hetzelfde geldt voor applicaties. De kans is dus groot dat ontwikkelaars hun apps en spellen moeten aanpassen voor dit formaat.

Het gaat slecht met Essential

Project GEM wordt de tweede smartphone van Essential. In 2017 verscheen de Essential Phone, een regulier toestel met krachtige hardware en Android-software. De telefoon was vooral op de Verenigde Staten gemikt, maar flopte. Essential verloor een hoop geld, moest 30 procent van het personeel ontslaan en kampte later ook nog met negatieve publiciteit rondom oprichter en ceo Andy Rubin. Die werkte eerder als topman bij Google en vertrok in 2014 om een paar jaar later Essential op te richten. In 2018 bleek dat Rubin feitelijk is ontslagen door Google omdat uit onderzoeken bleek dat hij ongepaste seksuele relaties had met lagere medewerkers. Rubin kreeg 90 miljoen dollar ontslagpremie mee en Google en hij wilden de reden voor vertrek geheim houden.