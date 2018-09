Europees Parlement oordeelt: uploaderfilter komt er

2018-09-12T15:59:00

2018-09-12T15:58:33

In het kader van auteursrechtenbescherming zet het Europees Parlement zijn plannen voort om een uploadfilter verplicht te stellen. Critici maken zich zorgen om de gevolgen: het internet van morgen kan er beduidend anders uitzien dan het internet van vandaag.

Doel van het uploadfilter is om materiaal waar auteursrecht op rust, van het internet af te houden tenzij dit beschikbaar wordt gesteld door de auteursrechthebbende partij zelf. Zoals bijvoorbeeld een album op Spotify of een filmtrailer op YouTube. 'Artikel 13' draait specifiek om het delen van dit soort bestanden door andere internetgebruikers tegen te gaan.

Nu gebeurt dat vaak nog achteraf: een site als YouTube merkt dat je een nummer van je favoriete artiest onder een filmpje hebt gemonteerd en haalt daarom de hele video offline. Voor artiesten is dat namelijk een doorn in het oog, zij krijgen geen directe opbrengsten binnen terwijl hun werk wel gedeeld wordt.

Algoritme

Sites zijn straks echter verplicht om van tevoren in te grijpen. Grote namen als Google en Facebook lukt dat misschien nog wel; zij hebben hiervoor sterke algoritmes ontwikkeld. Kleinere sites kunnen er echter aan ten onder gaan, omdat zij er niet de mankracht voor hebben iedere upload te controleren of de techniek straks simpelweg niet kunnen betalen.

Men is dan ook bang dat grote internetbedrijven hierdoor nog meer macht krijgen om te bepalen wat we wel en niet 'mogen' zien of delen op internet. Dat geldt overigens ook voor de zogeheten 'linktaks', waar tevens voor ingestemd is. Dit wetsartikel geeft nieuwsorganisaties het recht om geld te eisen zodra andere sites naar hun artikelen linken.

Vrijheid van meningsuiting

Het idee daarachter is nobel. Online journalisme is geen vetpot - inkomsten uit advertenties lopen mede dankzij adblockers telkens verder terug en lezers zijn er gewend aan geraakt dat ze alles gratis kunnen lezen. Opnieuw lijken hier juist grote internetbedrijven vooral van te profiteren. Zij kunnen dit betalen, kleinere sites niet en daardoor komt de vrijheid van meningsuiting in het gedrang.

Overigens duurt het nog wel een tijdje voor we de daadwerkelijke gevolgen gaan ondervinden. Sowieso volgt er begin 2019 nog een definitieve stemronde, waarvan verwacht wordt dat dit de uitslag niet wezenlijk gaat veranderen. Daarna is het aan de lidstaten zelf om hun eigen interpretatie van de wet in te voeren, ook een aanpak die de nodige verwarring zaait.