Extra betalen voor Mulan op Disney+

2020-08-05T13:20:00

2020-08-05T13:22:29

Disney's nieuwe speelfilm Mulan is vanaf 4 september bij Disney+ te zien, maar zit niet bij het standaard abonnementsgeld inbegrepen. De uitbater van de jonge streamingdienst brengt er een paar tientjes extra voor in rekening.

Mulan had eigenlijk al een poosje in de bioscopen moeten draaien, maar vanwege de coronacrisis ging dat plan niet door. Disney besluit nu dan ook de film binnenkort op Disney+ beschikbaar te stellen. Daar kost de film alleen wel 30 dollar, bovenop de maandelijkse 6,99 euro die een abonnement kost. Zo lang je lid blijft, kun je de film voor dat bedrag wel zo vaak zien als je wil.

Disney-topman Bob Chapek benadrukt dat het een eenmalige actie betreft; abonnees hoeven er niet voor te vrezen dat ze later ook voor andere films moeten bijbetalen. Het bedrijf heeft door de gevolgen van het coronavirus grote financiële verliezen geleden. Niet alleen omdat filmproducties vertraging opliepen maar ook omdat de Disney-pretparken tijdelijk de deuren moesten sluiten.

60 miljoen

Omdat Mulan veel bioscopen overslaat, kan Disney met deze opmerkelijke aanpak de schade toch enigszins beperken. Een poosje geleden stopte men met het aanbieden van een gratis proefperiode voor Disney+. De streamingdienst is wel al een succes, want de 60 miljoen abonnees is inmiddels gepasseerd. Dat zijn er 10 miljoen meer dan in april.