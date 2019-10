Exynos 980-chip brengt 5G naar betaalbare smartphones

2019-10-01T10:00:00

2019-10-01T08:42:29

Vanaf volgend jaar mogen we ons verheugen op de komst van 5G-netwerken, ook in bepaalde delen van Nederland. Om dit signaal te kunnen ontvangen, zijn ook smartphones nodig met 5G-antenne.

Ook die komen naar verwachting in 2020 massaal uit. Zo'n antenne steekt er uiteraard niet bovenuit, maar zit in het toestel zelf verwerkt. Zo is deze Exynos 980-chip van Samsung voorzien van een ingebouwde 5G-module.

Middensegment

De processor is bedoeld voor telefoons in het middensegment, zodat 5G-smartphones niet alleen voor de rijken der aarde zijn weggelegd. Aankondigingen van specifieke modellen laten nog even op zich wachten.