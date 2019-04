Facebook blundert opnieuw met privacy en wachtwoorden

2019-04-19T09:49:00

2019-04-19T09:37:42

Facebook is lek. Het ene schandaal is nog niet afgesloten of de volgende blunder komt alweer naar buiten. Zo hebben er veel meer Instagram-wachtwoorden op de tocht gestaan dan eerder gedacht, en blijkt Facebook anderhalf miljoen adresboeken van nieuwe gebruikers heimelijk te hebben opgeslagen.

Om bij Instagram te beginnen. Eind maart werd bekend dat honderden miljoenen wachtwoorden van Facebook-accounts jarenlang voor Facebook-medewerkers inzichtelijk waren, omdat ze onversleuteld werden bewaard.

Destijds werd al gezegd dat er net zo slordig was omgesprongen met tienduizenden Instagram-wachtwoorden. Nu blijken dat er eigenlijk veel meer. Facebook heeft het aantal bijgesteld naar miljoenen. Getroffen gebruikers krijgen daarover bericht, ook al is de data volgens Facebook zelf niet misbruikt.

Facebook weet met wie je mailt

Dan is er nog het verhaal over adresboeken. De site Business Insider ontdekte dat Facebook tot voor kort de mail-contacten van 1,5 miljoen gebruikers zonder expliciete toestemming importeerde. Dit nadat het sociale netwerk nieuwe gebruikers vroeg het wachtwoord van hun mail-account in te voeren om hun Facebook-account te verifiëren - sowieso al een bedenkelijke actie.

Eerder werd er nog een melding gegeven dat de contacten werden binnengehaald, maar die werd later weer teruggetrokken. De functie zelf bleef echter op de achtergrond actief. Nieuwe gebruikers deelden daardoor hun mail-contacten met Facebook, zonder dat ze daar vanaf wisten. Facebook gebruikte die data vervolgens onder meer voor advertentie-doeleinden.

Mea culpa

Het nieuws is inmiddels door Facebook bevestigd en wederom zou er sprake zijn geweest van een ongelukje. Opnieuw probeert het bedrijf het voorval te sussen door te stellen dat de data niet in verkeerde handen terecht is gekomen en dat het direct wordt verwijderd.