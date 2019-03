Facebook-medewerkers weten je wachtwoord

2019-03-22T09:39:00

2019-03-22T09:59:39

Vertrouw jij Facebook-medewerkers jouw onbeschermde wachtwoord toe, ook als het sociale medium benadrukt dat die kennis niet misbruikt is? Zo nee, dan is het tijd om je wachtwoord te veranderen. Door een bug waren jarenlang de wachtwoorden van honderden miljoenen Facebook-gebruikers intern bij het bedrijf inzichtelijk.

Eigenlijk horen wachtwoorden versleuteld op Facebooks systemen bewaard te worden. Zelfs in het geval dat deze informatie dan naar buiten komt, kan niemand dat klip-en-klaar overnemen om op je accounts mee in te breken. Je daadwerkelijke wachtwoord is als het ware onzichtbaar.

Maar Facebook zag een foutje over het hoofd, waardoor de wachtwoorden onbeveiligd werden bewaard. Ofwel in 'plaintext', wat wil zeggen dat het zo eenvoudig is als het openen van een kladblok-bestandje om zo alle wachtwoorden daarin op een presenteerblaadje te krijgen.

Honderden miljoenen

En het zijn er nogal wat, naar schatting 200 tot 600 miljoen stuks. Daar vallen ook Instagram-wachtwoorden onder. Het probleem zou ook al een hele poos spelen, reeds sinds 2012. In theorie hadden meer dan 20.000 Facebook-werknemers toegang tot die informatie. Minstens 2.000 daarvan hebben er ook daadwerkelijk door gegrasduind, om onbekende redenen.

Volgens Facebook heeft de informatie het gebouw nooit verlaten en daarom verplicht het gebruikers ook niet om hun wachtwoord te wijzigen. Tja, we raden aan dit toch even te doen. Je doet dit door deze link te volgen en te klikken op Wachtwoord wijzigen. Gebruikte je hetzelfde wachtwoord ook voor andere diensten? Verander je inloggegevens daar dan ook.

Je Facebook-account verwijderen is uiteraard ook nog altijd een optie...