Facebook Messenger-groepen hebben end-to-end versleuteling

2022-01-31T09:32:20

2022-01-31T09:34:38

Facebook Messenger-groepen kunnen voortaan rekenen op versleuteling van gebruiker tot gebruiker. Dat geldt voor chats en telefoongesprekken.

Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook, biedt nog altijd niet standaard versleutelde communicatie aan voor de Facebook- en Instagram-apps. Maar ondertussen zet het gigantische bedrijf met kleine stapjes op het gebied van eind-tot-eind versleuteling. Zo kunnen nu dus de groepen op Messenger rekenen op die technologie.

Facebook Messenger-groepen versleuteld

Het maakt dan niet uit of je chat of een telefoongesprek voert. En het maakt ook niet uit of je dat gesprek voert via audio of video. De communicatie binnen groepen is nu dus versleuteld. Eerder was die versleuteling alleen beschikbaar voor één-op-één gesprekken binnen de Secret Conversation-mode. Dat nu meer gesprekken versleuteld zijn, komt de privacy van Facebook Messenger-gebruikers ten goede.

Daarnaast is het zo dat je als gebruiker een notificatie krijgt wanneer iemand een screenshot maakt van berichten die zichzelf verwijderen na verloop van tijd. Het duurt echter wel een paar weken voordat iedereen de update ontvangt op zijn of haar smartphone, maar de update is dus onderweg.

Eerder liet de verantwoordelijke voor online beveiliging bij Meta, Antigone Davis, al weten dat het bedrijf de tijd neemt voor het versleutelen van haar producten. Het bedrijf “wil het echt goed doen”. Daarom is het zo dat het tenminste tot nog ergens in 2023 duurt voordat alle apps van het bedrijf een goede versleuteling aanbieden.