Facebook ontwikkelt tool voor overzetten foto's

2019-12-02T11:05:00

2019-12-02T10:56:06

Facebook werkt aan een tool waarmee je al je Facebook-foto's snel en gemakkelijk kunt overzetten naar andere online diensten, in eerste instantie wel alleen nog naar Google Foto's.

Ierse gebruikers kunnen dit sinds vandaag als eerste uitproberen. De optie wordt vervolgens in de eerste helft van 2020 ook in andere landen beschikbaar gesteld. De tool is straks terug te vinden in het menu waar je nu ook al jouw Facebook-data downloaden kunt. Tip: mocht je alleen je foto's willen downloaden, dan kun je hier alle overige zaken uitvinken.

Eerlijk delen

De nieuwe mogelijkheid komt voort uit het Data Transfer Project, een opensource initiatief waar Apple, Facebook, Google, Microsoft en Twitter bij betrokken zijn. Bedoeling ervan is dat gebruikers hun gegevens strals telkens eenvoudiger tussen de diensten van deze partijen kunnen uitwisselen.