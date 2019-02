Facebook trekt stekker uit controversiële vpn-app

2019-02-22T09:54:00

2019-02-22T09:42:48

Facebook stopt met het aanbieden van zijn controversiële vpn-app Onavo Protect. Vorig jaar ontstond er ophef over deze dienst, omdat Facebook er het internetverkeer van gebruikers mee kon inzien. Dit terwijl diezelfde gebruikers de app juist installeerden om online anoniem te blijven.

In feite werkte Onavo Protect zoals iedere andere vpn. Virtual Private Networks bieden een omweg aan naar websites, zodat die niet je ware ip-adres te zien krijgen. Op die manier kun je bijvoorbeeld websites bezoeken die geblokkeerd zijn of video's kijken die niet in ons land beschikbaar zijn gesteld.

De aanbieders van vpn-diensten weten wel dat jij die verbinding maakt, maar de meeste houden geen logboeken bij van die data. Onavo Protect juist wel, waardoor je eigenlijk Facebook toestemming gaf om mee te kijken met al je online doen en laten.

Lees ook: Facebook-vpn verzamelt gebruiksgegevens voor eigenbelang

Weer in de fout

Probleem was dat het bedrijf hier niet bepaald transparant over was, wat de belangrijkste reden bleek waarom Onavo Protect eerder al door Apple uit de App Store werd verwijderd. Daarna bleef de app wel gewoon beschikbaar voor Android, in de Play Store.

Later moest Apple opnieuw optreden tegen een Facebook-app die diep in smartphones binnendrong om allerlei gevoelige informatie te verzamelen, Facebook Research. Dat bleek een aangepaste versie van Onavo Protect te zijn. Ook hier stopt Facebook nu mee.