Feelreal Sensory: Reukmasker voor virtual reality

2019-01-29T10:00:00

2019-01-29T08:06:50

We geven nieuwe technologieën doorgaans graag het voordeel van de twijfel, maar of dit Feelreal Sensory-masker een groot succes wordt? Dat durven we op voorhand wel te betwijfelen.

Deze uitbreiding voor virtual reality-brillen zoals de Oculus Rift zorgt ervoor dat je ruikt wat je in de virtuele werelden ziet. Bijvoorbeeld de geur van bloemen in een virtuele tuin of van buskruit in schietspellen.

Briesje

Het apparaat kan ook een briesje laten waaien of vibreren voor een hele complete vr-beleving. Maar laten we wel wezen... zie je jezelf hier al mee zitten? Een adviesprijs is nog niet bekend.