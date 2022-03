Firefox biedt geen Russische zoekmachines meer aan

2022-03-16T09:10:25

2022-03-16T09:13:18

Mozilla Firefox verwijdert de standaardzoekmachines Yandex Search, Mail.ru en OK.ru, uit angst voor de verspreiding van nepnieuws van de regering.

De drie genoemde zoekmachines zijn de drie grootste en meest populaire zoekmachines in Rusland, die gebruikt worden door honderden miljoenen mensen. Yandex was sinds 2014 beschikbaar als standaardoptie voor Russische gebruikers. Met de release van browserversie 98.0.1 komen gebruikers de genoemde opties echter niet meer tegen bij de instellingen voor de zoekmachine. Aanvankelijk gaf Mozilla daarvoor geen reden op haar eigen blog.

Firefox zonder Russische zoekmachines

Voor de mensen die getroffen zijn door deze verandering, heeft Mozilla, de ontwikkelaar van de browser, wel een duidelijke boodschap. Alle aanpassingen, add-ons en favorieten die gekoppeld waren aan de zoekmachines, zijn eveneens verwijderd. Wanneer gebruikers nu de browser opstarten, dan zien ze dat Google als standaardoptie ingesteld is. Gelukkig heeft Mozilla wel een verklaring gegeven aan de redactie van Bleeping Computer.

Dit is namelijk een reactie op “geloofwaardige berichten over zoekresultaten die voorrang geven aan content die door de staat gesponsord is”. En dat gaat in tegen de principes van Mozilla. Helaas geeft het bedrijf geen voorbeelden van nepnieuws dat in de zoekmachines zou opduiken, maar waarschijnlijk gaat het over nepnieuws dat de waarheid over bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne verdraait. De verandering geldt voor mensen in Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan en Turkije.