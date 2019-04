Firefox wordt Fenix op Android

2019-04-29T10:12:00

2019-04-30T10:19:48

De ontwikkeling van Firefox voor Android wordt eind dit jaar stopgezet en Mozilla's mobiele browser herrijst dan uit de as onder de naam Fenix. Fenix draait op andere broncode dan Firefox, en de makers gooien het roer flink om.

Een van de opvallendste aanpassingen is dat de adresbalk van bovenaan het scherm naar onderen is verplaatst. Wat eigenlijk een veel logischere plek is, waar je met één hand beter bij kunt. Openstaande websites worden in overzichtelijke 'tabgroepen' opgeslagen, die eventueel te delen zijn met andere Fenix-gebruikers.

Nog een handigheidje is om een gekopieerde hyperlink direct in de adresbalk te plakken. Tevens is een qr-codescanner ingebouwd. De optie om privévensters te openen is minder verstopt en standaard worden tracking-methodes en advertenties geblokkeerd.

Fenix installeren

Fenix gebruikt de GeckoView-library, waar ook Firefox Reality en Firefox Focus op gebouwd zijn. De huidige Mozilla-browser voor Android krijgt nog twee grote updates, die extra functies toevoegen; in mei en in juli. Vanaf september komen er enkel nog beveiligingsupdates voor uit.

Rond die tijd zou Fenix af moeten zijn, maar een exacte releasedatum is nog niet bekend. Wel kun je de browser alvast testen. Dat doe je door de .apk te installeren via deze link (let op: directe download). Lees hier meer over het installeren van .apk-bestanden op Android.