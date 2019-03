Fitbit komt met instap-tracker van 70 euro

2019-03-07T12:07:20

2019-03-07T12:06:11

Het is bijna lente, en dus hét moment om nieuwe wearables aan te kondigen. Zo breidt Fitbit zijn aanbod uit met 4 nieuwe, betaalbare modellen, waaronder een lichter broertje van de Versa en een speciale fitnesstracker voor kinderen. Want jong geleerd ...

De markt voor wearables is een echte groeimarkt. Volgens een onderzoek van IDC zullen er in 2022 wereldwijd 189 miljoen wearables worden verscheept – flink meer dan de 125 miljoen van afgelopen jaar. De groei zit vooral in smartwatches, maar ook trackers doen het goed. Het is dan ook niet vreemd dat Fitbit meteen met 4 nieuwe modellen komt. Allereerst is er de Versa Lite Edition (159,95 euro). Deze smartwatch, die je met één knop kunt bedienen, is een smartwatch voor dagelijks gebruik met allerlei fitness- en intelligentiefuncties. Denk daarbij aan automatische activiteitenregistratie, hartslagmeting, slaapregistratie, een zuurstofverzadigingssensor (waarmee je slaapapneu zou moeten kunnen signaleren), Connected GPS en ruim 15 trainingen. De batterij zou tot ruim vier dagen moeten meegaan. Handig: hij is tot 50 meter diep waterdicht. Vorig jaar reviewden we trouwens de originele Versa:

Voor tracker-n00bs

Dan is er de Fitbit Inspire HD (99,95 euro), die automatische bewegings-, trainings- en slaapfaseregistratie combineert met meer dan 15 trainingen en ademhalingsbegeleiding. Er is ook een Inspire zónder HD (69,95 euro). Dit is volgens Fitbit een gebruiksvriendelijke tracker die bedoeld is voor mensen die nog geen ervaring hebben met wearables. De Inspire biedt (al bekende) functies als automatische bewegings-, trainings- en slaapregistratie, badges bij het behalen van doelen, Reminders to Move, en timer- en stopwatch-apps. Op papier klinkt dat inderdaad als een leuke instap-tracker voor mensen die wat (meer) aan hun gezondheid en conditie willen doen. Of dat ook zo is? We hebben inmiddels een review-exemplaar aangevraagd en onze minst sportieve redacteur zal de uitdaging aangaan …

Voor kinderen

De laatste nieuwe wearable die Fitbit heeft aangekondigd is de Ace 2, speciaal voor kinderen vanaf 6 jaar. Hij heeft een stootband, is waterdicht tot 50 meter diep en voorziet de kids van opdrachten om in beweging te blijven. Ouders kunnen een speciaal Fitbit Family-account aanmaken, zodat ze de activiteiten van hun kinderen in de gaten kunnen blijven houden.

Helpen trackers echt?

Grote vraag is natuurlijk: helpen trackers en smartwatches inderdaad om een gezondere levensstijl te bereiken? Dat lijkt aannemelijk. Zo kunnen gegevens die smartwatches en fitnesstrackers verzamelen gebruikt worden voor onderzoek, waarmee ze een bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid van iederéén. Maar voor de gewone consument is vooral belangrijk dat wearables je bewuster maken van hoe gezond je bezig bent. Het kan heel confronterend zijn om te zien dat je toch veel minder aan beweging doet dan je dacht, of dat je ongemerkt veel meer calorieën binnenkrijgt dan nodig.

Beschikbaarheid

De Versa Lite, Inspire en Inspire HD zijn vanaf (ergens in) maart verkrijgbaar; de Ace 2 volgt deze zomer. Alle modellen zijn te koop in verschillende kleuren.

