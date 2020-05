Fitness-horloges Polar vertellen: we sporten meer (buiten) tijdens coronacrisis

2020-05-20T11:38:00

2020-05-20T11:38:11

De komende tijd worden de coronamaatregelen langzaam maar zeker versoepeld. Toch hebben we er al twee maanden opzitten waarbij werd aangeraden zoveel mogelijk thuis te blijven. Naar buiten gaan om te sporten (in je eentje) mocht gelukkig nog wel en daar is dan ook massaal gehoor aan gegeven, meldt Polar vandaag.

Die uitspraak wordt gedaan op basis van de gegevens die Polar-sporthorloges (overigens geanonimiseerd) registreren. In maart steeg het aantal sportsessies met krap 20 procent ten opzichte van die maand in 2019, terwijl er in april een stijging is te zien van bijna 35 procent. Er zijn grote verschilen zichtbaar tussen de soorten sportsessies. Oefeningen die normaal gesproken veel in de sportschool worden gedaan, waren een stuk minder in trek. Denk bijvoorbeeld aan sessies op de lopende band of de crosstrainer.

Geen wonder, sportscholen waren die maanden gesloten en dat blijven ze voorlopig ook nog. Buitenactiviteiten vonden juist veel meer plaats. Hardlopen werd meer dan dubbel zo vaak geregistreerd, mountainbike-sessies stegen met 140 procent en tochtjes met de racefiets zelfs met 328 procent. De data is afkomstig van 'tienduizenden' Nederlandse Polar-gebruikers.

Ook beter slapen

Bepaalde fitnesshorloges van Polar houden ook slaappatronen bij. Daaruit is onder meer op te maken dat Polar-dragers in april gemiddeld een kwartier langer sliepen dan in februari. Mogelijk is dat te linken aan het feit dat zoveel mensen de laatste tijd thuiswerken. De wekker hoeft daardoor minder vroeg af te gaan.