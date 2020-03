Gebruik Facebook en WhatsApp stijgt sterk tijdens coronacrisis

Wereldwijd mogen veel mensen de deur niet meer uit vanwege quarantaine-maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten indammen. Men spendeert dan ook veel meer tijd dan gebruikelijk aan diensten als Facebook Messenger en WhatsApp.

Facebook meldt dat het gebruik van zijn diensten de afgelopen maand wereldwijd gemiddeld met de helft is toegenomen. Ook bellen (eventueel met video) wordt binnen WhatsApp en Facebook Messenger meer gedaan. Italië is daarin een uitschieter. Het aantal voice-gesprekken met drie of meer deelnemers nam daar sinds begin maart toe met meer dan 1.000 procent.

Geen advertentie-inkomsten

Italië is in Europa het hardst getroffen door het coronavirus en de quarantaine-maatregelen zijn daar dan ook een stuk strenger dan hier. Voor velen is online communicatie nog de enige manier om met elkaar in contact te blijven en dat ziet Facebook duidelijk terug in zijn cijfers. Toch benadrukt het bedrijf dat dit zeker geen gouden tijden betekenen, omdat men op deze diensten niet adverteert.

Facebook zegt alles op alles te zetten om o.a. WhatsApp, Facebook Messenger en ook Instagram stabiel te laten draaien, maar dat dit lastiger is dan normaal omdat veel Facebook-medewerkers nu thuis zitten. Een van de manieren waarop men de grote druk op de diensten inperkt, is door de bitrate van videogesprekken te verlagen.