Geen updates voor Windows 11 op niet-ondersteunde computers

2021-08-30T09:25:00

2021-08-31T15:45:56

Windows 11 is toch te installeren op computers die op papier niet aan de systeemeisen voldoen, maar Microsoft biedt er dan geen toekomstige updates voor aan. Zaken als beveiligingspatches, onderdelenupdates en drivers dien je handmatig te installeren; de Windows Update-route werkt niet meer.

Dat verklaart Microsoft tegenover de site The Verge, hoewel het bedrijf verder geen reden geeft voor het weerhouden van automatische updates. De systeemeisen van Windows 11 zijn behoorlijk streng, wat met name terug te voeren is naar de lijst met ondersteunde processoren. Pc's met cpu's die pakweg ouder zijn dan 2017, zijn niet naar Windows 11 te upgraden.

Toch is Windows 11 op deze systemen wel degelijk te installeren, bijvoorbeeld door een Windows 11-ISO te downloaden. Goed nieuws voor wie dat wil, maar het besturingssysteem op deze manier up-to-date houden klinkt niet erg gebruiksvriendelijk als Microsoft er inderdaad voor kiest om automatische Windows Updates af te knijpen.

Als vanouds

Voor veel gebruikers zal dat even wennen zijn, omdat het updateproces in Windows 10 juist zo gestroomlijnd is. Overigens is Microsoft van plan om eens per jaar een onderdelenupdate (feature-update) voor Windows 11 uit te brengen. Maar tussendoor komen er dikwijls kleinere updates uit, die o.a. je pc beschermen tegen de nieuwste cyberdreigingen.

Microsoft heeft een verbeterde versie van zijn PC Health Check App online gezet, die scant of jouw pc aan de eisen van Windows 11 voldoet. Die is voorlopig wel alleen voor Windows Insiders te downloaden. Eerder werd de tool offline gehaald omdat het door gebrekkige informatievoorziening meer vragen dan antwoorden opleverde.