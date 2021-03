Geen veiligheidsupdates meer voor oorspronkelijke Edge-browser

2021-03-03T11:36:00

2021-03-12T11:59:39

Microsoft stopt de ondersteuning voor de zogeheten legacy-versie van zijn Edge-browser. Er komen geen veiligheidsupdates meer voor uit en Windows 10-gebruikers wordt geadviseerd om naar een andere browser over te stappen.

Deze oorspronkelijke variant van Edge maakte in 2015 zijn opwachting toen ook Windows 10 zelf debuteerde, als standaard browser van Microsofts nieuwe besturingssysteem dat als opvolger van Internet Explorer zou dienen. De onderliggende techniek ontwikkelde het bedrijf zelf, namelijk de browser engine EdgeHTML. Dat bleek alleen enigszins een vergissing, omdat deze niet even geoptimaliseerd was voor moderne websites als concurrerende browsers als Firefox en Chrome.

Er was in zekere zin sprake van een valse start, ook omdat de webbrowser qua functionaliteit achterliep op de rest. Zo waren er veel minder extensies voor beschikbaar, omdat ontwikkelaars deze voor EdgeHTML opnieuw moesten bouwen. Al met al lukte het Microsoft maar niet om Edge aan de man te krijgen. Daarom maakte de firma vorig jaar schoon schip met de uitrol van een compleet nieuwe Edge-browser, gebouwd op Chromium. De browser engine die ook Chrome aanstuurt.

Wisseltruc

Microsoft is niet van plan om de twee browsers beide te onderhouden. Alle mankracht is er op gericht om de Chromium-versie van Edge verder uit te bouwen. Daarom komen er nu geen updates meer uit voor de legacy-variant. Daar lijken overigens relatief weinig mensen om te rouwen, want minder dan 1 procent van al het internetverkeer is nog maar van deze browser afkomstig. Gebruik je deze toch nog, dan is dit een mooi moment om af te zwaaien.

De kans bestaat dat je de Chromium-versie van Edge als op je pc hebt staan. Deze is automatisch meegekomen met de meest recente oktober-update voor Windows 10 en is te herkennen aan het groen-blauwe logo.

Heb je die onderdelenupdate nog niet geïnstalleerd, dan vindt de wisseltruc aankomende maand alsnog plaats. Microsoft brengt namelijk op 13 april een veiligheidsupdate uit voor Windows 10, waar de nieuwe Edge-browser in meegesluisd wordt.