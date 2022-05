Geforce Now biedt 4k-gaming voor computerapps aan

2022-05-06T09:17:32

2022-05-09T09:20:35

Vanaf nu kunnen Geforce Now RTX 3080-leden die spelen vanuit de native apps voor pc en Mac streamen in 4k-resolutie en zestig frames per seconde.

Geforce Now is een gamestreamingdienst van Nvidia, een fabrikant die bekend staat om zijn grafische kaarten. Gamers kunnen kiezen uit drie abonnementen, waarvan de RTX 3080-optie de duurste is met 19,99 euro per maand.

4k-streaming was al mogelijk via deze dienst, voorheen alleen via de mediaspelers van het bedrijf: de Shield TV. Dat is een mediaspeler met Android TV aan boord, waar je onder meer een controller aan kunt koppelen.

4k-gaming met Geforce Now

Helaas is het niet zo dat de webapp van Geforce Now 4k-gaming aanbiedt. Ook moeten eigenaars van een Samsung- of LG-tv het voorlopig nog met 1080p doen (deze tv’s hebben een native app voor de streamingdienst).

Verder is het zo dat je als pc- of Mac-gamer natuurlijk een 4k-beeldscherm moet hebben om de volle glorie te aanschouwen.

Daar komt bij dat Nvidia GeForce Now op een aantal mobiele apparaten verbetert. Met het eerdergenoemde lidmaatschap op zak krijg je op onder andere de Samsung Galaxy S22 en S22 Ultra, Galaxy Z Fold 3 en Flip 3, en OnePlus 9 Pro toegang tot gamen in 120 Hertz.