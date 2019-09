Gemeenten beantwoorden mails vaker op tijd

2019-09-18T10:55:00

2019-09-18T10:42:57

Een ruime meerderheid van de Nederlandse gemeenten geeft binnen twee werkdagen antwoord op e-mails. Er is op dit gebied duidelijke vooruitgang geboekt ten opzichte van vorig jaar.

In 2018 gaf slechts 62 procent van de Nederlandse gemeenten binnen twee dagen antwoord op 'eenvoudige vragen' per mail. Maar dit jaar steeg dat aantal naar 86 procent, blijkt uit jaarlijks terugkerend onderzoek van Wij Verdienen Beter. Op de bijbehorende website is terug te vinden hoe jouw eigen gemeente scoort.

Regels

14 procent van de gemeenten was te laat met antwoorden. Een klein deel daarvan maakte het wel erg bont. Want zeven gemeenten lieten helemaal niks van zich terughoren, ook niet na een tweede poging. Dit terwijl er vanuit de overheid wel een 'gedragslijn' is om binnen twee dagen te antwoorden, tenzij het om complexe zaken gaat. Dan geldt een maximale antwoordtijd van tien dagen.