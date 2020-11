Gerrard Street Prince: Huur-koptelefoon met ruisonderdrukking

2020-11-17T14:00:00

2020-11-17T09:32:37

Het Rotterdamse Gerrard Street biedt koptelefoons op abonnementsbasis aan. Nieuw in het assortiment is het model Prince.

Het idee: hoogwaardig geluid voor een laag maandbedrag, met onderdelen die eenvoudig te verwisselen zijn. Dit het met oog op recycling. De Gerrard Street Prince is het nieuwste model en de eerste van dit merk met zowel ruisonderdrukking als AptX, wat zorgt voor een betere draadloze geluidskwaliteit.

Af van geel

De andere koptelefoons in het assortiment hebben een knalgele afwerking, de Prince is effen zwart. Vinden we toch net even wat chiquer. Je betaalt er 12,50 euro per maand voor.