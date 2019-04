Gerucht: AirPods 3 nog in 2019

2019-04-25T09:52:39

2019-04-25T10:51:05

Hoewel de tweede generatie AirPods – door Apple gewoon ‘De nieuwe AirPods’ genoemd – pas net een maand verkrijgbaar is, draait de geruchtenmachine alweer op volle toeren. Verschillende bronnen melden dat de AirPods 3 nog dit jaar zullen verschijnen.

Zowel Digitimes als 9to5Mac, twee doorgaans welingelichte bronnen, brengen nieuws over de nieuwe oordopjes. Digitimes heeft het over vooral een feature die toegevoegd gaat worden, namelijk noise cancellation support. De site legt een verband met concurrenten als Huawei en Xiaomi, die naar verluidt ook allemaal druk bezig zijn met eigen oordopjes. Apple zou koste wat koste de voorsprong op de concurrentie willen behouden.

Twee modellen?

9to5Mac heeft ander nieuws. Er zouden niet één, maar twee verschillende modellen van de AirPod 3 op de markt komen. Dat zou of in het laatste kwartaal van 2019 moeten gebeuren, of in het eerste kwartaal van 2020. Een van deze modellen zou vooral een doorontwikkeling van het bestaande model zijn (op de foto zie je hoe deze huidige AirPods 2 eruitzien), maar het andere model zou een ander, helemaal nieuw ontwerp hebben. En een hogere prijs, dat dan weer wel.

Oordopjes goudmijn

Apple verdient flink aan de AirPods. Analisten voorspellen dat er dit jaar tussen de 40 en 52 miljoen setjes over de toonbank gaan. In 2020 zou de verkoop ergens tussen de 75 en de 85 miljoen uitkomen. Apple biedt op dit moment AirPods aan met een gewone oplaadcase (179 euro) en met een draadloze oplaadcase (229 euro). Vermenigvuldig dit met de verwachte verkoopcijfers en je ziet: serieus geld!

Dopje kwijt? Tip!

Ben je een AirPod kwijt? Je hoeft dan gelukkig geen compleet nieuwe set te kopen. Via Apple kun je voor 75 euro een vervangende AirPod aanvragen.