Gerucht: Vouwbare smartphone Google komt eind 2021 uit

2020-08-10T10:33:00

2020-08-10T10:31:51

Google brengt mogelijk een vouwbare smartphone in de Pixel-lijn uit, hoewel dat nog niet op korte termijn is. Gelekte documenten hinten naar een release in het vierde kwartaal van 2021.

Daarover schrijft de site 9to5Google, die de geheime informatie in handen kreeg. Het toestel draagt de codenaam 'passport', wat mogelijk een verwijzing is naar een dichtvouwend systeem. Het is al langer bekend dat Google met de techniek experimenteert, maar dat het tot op heden weinig reden zag om op grote schaal 'foldables' te produceren.

Smartphones met vouwbaar scherm zien we in het straatbeeld nog weinig, maar verscheidene fabrikanten zetten er al op in. Het meest prominente merk is Samsung, dat vorig jaar de Galaxy Fold lanceerde en recent de opvolger onthulde met de naam Galaxy Z Fold2 5G. Ook Huawei en Motorola hebben vouwbare modellen in het assortiment.

Minder duur

Over het algemeen zijn foldables nog erg duur, de kosten lopen al snel richting de 2000 euro. Dit terwijl de Pixel-telefoons van Google zich juist in het budgetsegment bevinden. Mogelijk heeft de zoekgigant zijn foldable-plannen op de lange baan geschoven omdat het tegen die tijd goedkoper is om vouwbare schermen te produceren.

Google's nieuwste smartphone is de Pixel 4A, die ongeveer 350 euro kost. Die komt helaas niet in Nederland uit, wat des te opvallender is omdat de Pixel 3A hier wel lanceerde. Als enige Pixel-telefoon tot op heden.