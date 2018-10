'Gevaarlijke selfies eisen 259 doden'

Tussen 2011 en 2017 zijn 259 mensen omgekomen tijdens het maken van een selfie, zo blijkt uit een Indiaas onderzoeksrapport. De wetenschappers pleiten voor selfievrije zones op plekken waar het extra gevaarlijk is.

Opvallend genoeg vielen verreweg de meeste doden - 159 in totaal - in India zelf, meer dan de helft van alle incidenten vond in dat land plaats. Daarna volgen Rusland, de Verenigde Staten en Pakistan, met tussen de 10 en 20 doden. Voor zover de onderzoekers konden achterhalen, is er in Nederland nog nooit een selfie-sterfgeval geweest.

Er is wel rekening gehouden met het feit dat een selfie niet officieel als doodsoorzaak wordt vastgesteld. Daarom kon men zich alleen baseren op nieuwsartikelen rond dit onderwerp. Het probleem zou dan ook nog wel eens groter kunnen zijn dan hier wordt geschetst. Overig waren de meeste slachtoffers rond de 23 jaar en veelal van het mannelijke geslacht.

Doodsoorzaken

Selfies met dodelijke afloop monden meestal uit in verdrinking of een fatale val. In Amerika zijn de meeste sterfgevallen te betreuren vanwege selfies met vuurwapens. Op verschillende plekken in de wereld zijn al selfievrije zones. Ook kwam de Russische regering al in 2015 met deze opmerkelijke brochure, waarin wordt gewezen op de gevaren van selfies.