Gezichtsherkenning op Chinese scholen betrapt luie studenten

2018-05-18T10:37:00

2018-05-18T10:35:43

Chinese klaslokalen worden met speciale camera's uitgerust, die van gezichtsherkenning voorzien zijn. Op die manier kunnen leraren het gedrag van hun leerlingen beter in de gaten houden.

Daarover schrijft de site SupChina vandaag op basis van Chinese nieuwsbronnen. Voorlopig betreft het een test op een middelbare school in Hangzhou, waar er nu in ieder lokaal zo'n camera hangt. Die let niet alleen op gezichtsuitdrukking, maar ook op lichaamshouding. Zo wordt in kaart gebracht of leerlingen nog wel aan het opletten zijn.

Volgens de schooldirecteur kan het systeem ook ingezet worden om lessen leuker te maken. Wanneer leraren merken dat studenten massaal afhaken tijdens de uitleg van bepaalde lesstof, dan kunnen ze daar hun aanpak op aanpassen. Gezichstherkenning wordt daarnaast ingezet om bij te houden welke leerlingen aanwezig zijn, en welke juist te laat komen. Of helemaal niet komen opdagen.

What else can surveillance cameras do in classroom other than exam supervision? High school in #Hangzhou uses camera to identify students facial expression for class performance analysis and improvement pic.twitter.com/bXolAE7Ev8 — People's Daily,China (@PDChina) 16 mei 2018

Sociaal kredietsysteem

Chinese leerlingen konden eerder al wennen aan gezichtsherkenning, toen de techniek tijdens examens ingezet werd. Zo konden examinatoren beter zien of er gespiekt werd. De technologie duikt in China op telkens meer plaatsen op en wordt regelmatig gekoppeld aan het sociale kredietsysteem van het land. Begaan inwoners bijvoorbeeld een verkeersovertreding, dan krijgen ze strafpunten.

Verzamelen ze teveel strafpunten, dan komen ze op de zwarte lijst. Vanaf dat moment wordt het leven in China een stik ingewikkelder. Ze kunnen dan onder andere geen leningen meer afsluiten, een woning huren of kopen, of met het vliegtuig reizen. Vanaf 2020 moet het systeem compleet zijn uitgerold, en gezichtsherkenning gaat er een telkens grotere rol bij spelen.