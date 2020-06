Glimlach op gezicht door geanimeerd mondkapje

2020-06-08T10:18:00

2020-06-08T10:18:19

Het blijft wennen om overal mensen met mondkapjes te zien, zeker nu het in het openbaar vervoer verplicht is. Daarom bedacht een Amerikaanse programmeur een mondkapje dat door middel van led-lampjes het bewegen van je mond simuleert, zodra je praat. Dat oogt meteen minder afstandelijk.

Programmeur en game-designer Tyler Glaiel deelde een video van zijn geanimeerde mondkapje op Twitter. Het masker zelf is slechts een lapje stof, maar aan de binnenzijde schuilt een flexibel 'matje' met daarop 64 led-lampjes die afzonderlijk van elkaar licht geven. Die is verbonden aan het computerbordje Arduino Nano, met daarop een microfoontje gesoldeerd. Gevolg: zodra de drager iets zegt, doen de lampjes een pratende mond na.

Het is eigenlijk niet de bedoeling om dit bijzonder mondkapje lange tijd te dragen. Doordat deze wordt aangedreven door een batterij, wordt-ie na een poosje te warm en dat is zo dicht onder je neus niet bepaald comfortabel. De bedenker is dan ook niet van plan ze te verkopen. Maar in een uitgebreide blogpost op Medium deelt hij wel hoe je er zelf eentje maken kunt, inclusief alle vereiste onderdelen.

Mondkapje verplicht

Sinds 1 juni zijn in Nederland niet-medische mondkapjes in het ov verplicht. In andere landen was dit al langer het geval. Op de site van de RIVM vind je meer informatie over geschikte mondkapjes.