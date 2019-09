Google Assistent: Meeluisteren straks in te perken

2019-09-23T10:13:00

2019-09-23T11:56:54

Google scherpt de privacy-opties van zijn spraakassistent aan, na eerdere ophef rond het meeluisteren naar audiofragmenten door medewerkers van het bedrijf. Straks gebeurt dit alleen nog nadat je er expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Google deelt de aankomende maatregelen op zijn blog. Zo'n twee maanden terug bracht het Vlaamse nieuwskanaal VRT aan het licht dat Google mensen inzet om te luisteren naar audio-fragmenten die door de Google Assistent zijn opgenomen. Dat wordt gedaan om de spraakherkenning van de dienst te verbeteren.

Maar zoals wel vaker het geval is in dit soort zaken, was het voor gebruikers van de assistent niet duidelijk dat dit op de achtergrond plaats vond. Het leidde tot veel verontwaardiging, ook internationaal. Google besloot daarop het meeluisteren tijdelijk te stoppen. In de nabije toekomst gaat de spraakassistent je nadrukkelijk vragen of Google-medewerkers jouw audio-fragmenten mogen analyseren.

Hey, Google

Overigens luistert de Google Assistent niet de hele tijd mee. Pas zodra je 'Hey Google' zegt, wordt er verbinding gemaakt met de Google-servers om je spraakcommando te verwerken. Het gaat alleen nog wel eens mis wanneer de assistent per ongeluk de woorden 'Hey Google' oppikt, terwijl dit eigenlijk niet wordt gezegd.

Ook hier geeft Google je straks meer controle over. Er komt een instelling bij die je laat bepalen hoe luid en duidelijk je de woorden moet uitspreken om de assistent te kunnen activeren. Wanneer de extra privacy-opties worden geïmplementeerd, is nog niet precies bekend. Lees bij onze collega's van Computer!Totaal meer over wat de Google Assistent zoal kan.