Google Assistent nu beschikbaar op meeste Chromebooks

2019-09-30T10:28:00

2019-09-30T10:21:32

Google maakt bekend dat de Google Assistent nu ook beschikbaar is op andere Chromebooks dan enkel de Pixel-lijn van het bedrijf zelf. Om er gebruik van te maken, dien je je Chromebook te updaten naar Chrome OS 77.

Wanneer de nieuwste versie van Chrome OS voor je beschikbaar is, krijg je daar automatisch een melding van en kan het installeren beginnen. Je kunt ook handmatig updates binnenhalen bij Instellingen, Over Chrome OS, Controleren op updates.

Zodra Chrome OS 77 op je Chromebook draait, is de spraakassistent op te roepen door 'Hey Google' uit te spreken. Daarnaast vind je de Google Assistent voortaan als icoontje terug in de 'launcher', oftewel het startmenu van Chrome OS.

Google Assistent uitschakelen

Gelet op recente privacy-kwesties, kan het zijn dat je helemaal niet zit te wachten op de Google Assistent. Binnen de app is de dienst in z'n geheel uit te schakelen, zodat de microfoon in je Chromebook ook niet meer paraat staat om 'Hey Google' op te vangen.

De optie is wat weggemoffeld, dus we helpen je even op weg. Ga naar je account-instellingen en kies dan bovenin het tabblad Assistent, gevolgd door Assistent-apparaten. Hier zie je (o.a.) je Chromebook tussen staan. Klik daarop en zet daarna het schuifje op de uit-stand.