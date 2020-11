Google Foto's straks niet meer onbeperkt gratis

2020-11-13T09:52:00

2020-11-13T09:50:33

Er komt binnenkort een einde aan de onbeperkte gratis opslag bij Google Foto's. Nu is het nog zo dat gecomprimeerde foto's niet meetellen aan de gratis opslaglimiet van 15 GB. Vanaf 1 juni 2021 is dit wel het geval.

Wil je jouw foto's bij Google in de cloud parkeren, dan kan dat op twee manieren. In de originele staat, of op 'hoge kwaliteit', wat enigszins een verwarrende naam is omdat er juist bij deze optie compressie wordt toegepast. Het algoritme van Google zorgt er dan voor dat het plaatje minder ruimte inneemt zonder al te grote kwaliteitsverlies.

De afgelopen jaren telden alleen de eerste categorie foto's mee aan de 15 GB gratis opslaglimiet. Foto's in hoge kwaliteit vielen er buiten, zodat je hiervoor in feite nooit hoefde te betalen. Vanaf juni volgend jaar is dat niet meer het geval. Elke foto die je uploadt, brengt je dichter bij de limiet, ongeacht compressie.

Meteen lappen?

Betekent dit dat je direct de portemonnee kan trekken om voor extra opslagruimte te betalen? Nee, waarschijnlijk niet. Sowieso geldt de nieuwe regeling alleen voor foto's die je vanaf 1 juni 2021 in Google Foto's opslaat. Daarnaast berekende Google dat het gemiddeld drie jaar duurt om 15 GB vol te krijgen.

Mocht je de limiet toch bereiken, dan kun je een Google One-abonnement afsluiten vanaf 1,99 euro per maand. Voor dat bedrag wordt de opslagruimte vergroot naar 100 GB. Duurdere opties zijn 200 GB (2,99 euro p/m) en 2 TB (9,99 euro p/m). Overigens gelden de nieuwe regels niet voor bezitters van een Google Pixel-telefoon.

Ruimte vrijmaken

Je kunt natuurlijk ook oude beelden verwijderen. Google werkt nog aan een optie die het makkelijk maakt om 'mislukte' foto's sneller op te sporen, zodat je die kunt lozen. Veel Android-eigenaren laten hun foto's automatisch naar Google Foto's back-uppen, maar je hoeft natuurlijk niet werkelijk elke foto te bewaren.