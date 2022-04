Google geeft Europa een Alles afwijzen-knop voor cookies

2022-04-22T09:09:55

2022-04-22T09:12:28

Google introduceert een nieuwe cookiemelding wanneer je één van haar websites (voor het eerst) bezoekt, waarmee je alle cookies kunt afwijzen.

Het grote advertentiebedrijf is hiertoe overgegaan naar aanleiding van enkele boetes die het bedrijf kreeg vanuit de Europese Unie. Zo kreeg de gigant vanuit Frankrijk een boete van 150 miljoen euro opgelegd, omdat de cookiemelding “te verwarrend” was.

Google gaf de cookiemoelding vorm zoals menig andere website. Met een druk op de knop kun je ze accepteren. Maar als je dat niet wilde, dan moest je per onderdeel de cookies weigeren. Verschillende Europese waakhonden zijn het erover eens: zo ga je niet te werk.

Google pas cookiemelding aan

Daarom krijg je dus voortaan te maken met een nieuwe cookiemelding. Je kunt ze nu direct accepteren of weigeren. Daarnaast kun je je keuze specificeren, voor wanneer je het niet erg vindt dat er bepaalde cookies achterblijven.

Je krijgt deze melding onder meer te zien wanneer je naar de Google-zoekmachine of website van YouTube gaat, en niet ingelogd bent. En anders doe je er goed aan bij jezelf even een privacycheck uit te voeren, wanneer je wel in het bezit bent van een Google-account.

Het bedrijf rolt de veranderingen eerst uit in Frankrijk, maar daarna komen ze naar andere Europese landen. Hier op de redactie hebben we de melding ook al gezien op YouTube, dus het kan zijn dat je er al in aanraking mee bent gekomen.