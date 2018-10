Google Home-speakers nu ook in Nederland te koop

2018-10-24T10:53:00

2018-10-24T10:43:48

Google is nu ook in Nederland de verkoop gestart van zijn slimme Google Home-speakers. Zowel de standaard Home als de kleinere Home Mini liggen nu in de winkels, of zijn te bestellen bij de bekende webwinkels. De Mini is zelfs bij de Albert Heijn te koop.

De speakers van Google kwamen alweer twee jaar geleden uit op de Amerikaanse markt. Het duurde daarna een hele poos voor de Google Assistent ook Nederlands kon verstaan. Eerder dit jaar was het dan eindelijk zo ver, althans op smartphones. De spraakassistente is tevens in de Home en Mini geïntegreerd, die vanaf vandaag verkrijgbaar zijn.

De 'grote' Google Home kost 149 euro en is interessant voor wie de speaker ook daadwerkelijk wil gebruiken om muziek mee te luisteren. De Mini daarentegen kost 59 euro en heeft wat minder power. Deze is meer bedoeld voor gebruikers die vooral interesse hebben in de slimme mogelijkheden via spraakcommando's.

Wat kun je er mee?

Met de speakers kun je o.a. dagelijkse nieuwsoverzichten en het weerbericht opvragen, berichten sturen, je agenda inplannen, streamingdiensten bedienen en slimme apparatuur aansturen, zoals bijvoorbeeld de Hue-lampen van Philips. Sinds vandaag is er ook ondersteuning voor camera's en thermostaten van Netatmo.

Wil je weten wat je nog meer met de Google Assistent kan doen? Hier vind je een overzicht. Je vraagt je overigens misschien af waarom uitgerekend Albert Heijn de speaker verkoopt. Dat komt omdat de supermarktketen als een van de eersten met de Google Assistent aan de slag ging. Zo kun je deze gebruiken om een boodschappenlijstje mee samen te stellen.