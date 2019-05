Google houdt stiekem je online aankopen bij

2019-05-20T10:43:00

Een gemiddelde inbox puilt uit van de transactiebewijzen, die je ontvangt zodra je iets koopt bij een webshop. Ze zijn alleen voor jouw ogen bestemd, zou je denken. Tenzij je een Gmail-gebruiker bent, want dan blijkt Google stiekem mee te lezen.

Dat ontdekte de nieuwssite CNBC. Ga maar eens naar myaccount.google.com, waar bij wordt gehouden wat Google allemaal van je weet. Onder 'Betalingen en abonnementen' vind je het kopje Aankopen. Het brengt je naar een lijst vol online bestellingen.

Gebruik je jouw Gmail-account al lang, dan dateren de transacties tot jaren terug. Onbekend is sinds wanneer Google precies is begonnen met het bijhouden van deze informatie. Wel duidelijk is dat de meeste mensen hiervan niet op de hoogte zijn.

Het valt je wellicht op dat de lijst niet compleet is. Het scannen van mails gebeurt automatisch en daardoor kan het zijn dat niet alle 'bonnetjes' als zodanig worden opgemerkt. Toch is het wellicht even schrikken, wanneer je de lijst onder ogen ziet.

Wie kijkt nog meer mee?

Volgens Google wordt de info niet gedeeld met bijvoorbeeld adverteerders, alleen jij kunt de gegevens inzien. Verwijderen kan niet, tenzij je de mail in kwestie helemaal verwijderd. Maar ja, daar gaat dan je mogelijke garantiebewijs.

Vorige week nog maakte de zoekgigant bekend juist meer te willen focussen op het waarborgen van de privacy van zijn gebruikers. Nieuws als dat van vandaag draagt alleen niet bij aan het verbeteren van Google's imago in dit opzicht...