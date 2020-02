Google: Installeer niet zelf Google-apps op Huawei-telefoons

Nieuwe smartphones van Huawei draaien wel op Android maar bezitten geen Google-apps vanwege de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Je zou die handmatig kunnen installeren, maar Google raadt dat af.

Volgens Google is de juiste werking ervan niet gegarandeerd omdat apps als Gmail, YouTube en Maps niet gemaakt zijn voor apparaten die niet door Google zelf gecertificeerd zijn. Omdat ook de Play Store ontbreekt, zou je de apps via een omweg moeten installeren (oftewel sideloaden). Daar zit het risico aan dat de herkomst vaak niet duidelijk is. Mogelijk installeer je daardoor malware mee.

Mate 30 Pro

Het statement komt toevallig enkele dagen nadat de Huawei Mate 30 Pro in Nederland de verkoop in is gegaan. Dit is zo'n smartphone zonder Google-diensten. Huawei biedt een alternatief in de vorm van zijn zelfontwikkelde Huawei Mobile Services. Daar hoort ook een eigen app store bij, hoewel het aanbod daarvan beperkter is dan die van de Play Store. WhatsApp vind je er niet in, bijvoorbeeld.