Google is stuk: het internet wordt niet meer geïndexeerd (UPDATE)

2019-05-22T17:19:35

2019-05-22T20:11:21

Google kampt wereldwijd met een groot indexeringsprobleem. Sinds het einde van de ochtend, Nederlandse tijd, worden artikelen en pagina's niet meer geïndexeerd. Het is niet bekend wat er aan de hand is, maar het Webmasters-team van Google houdt het op 'indexeringsproblemen'. UPDATE: de problemen lijken inmiddels weer opgelost.

UPDATE 20:09 UUR

De indexeringsproblemen lijken inmiddels te zijn opgelost. Hieronder vind je de rest van het oorspronkelijke bericht.

Normaal gesproken gaat de Googlebot het internet af, op zoek naar pagina's die geïndexeerd, en daarna getoond kunnen worden in de zoekresultaten. Sinds een uur of 12:00 gebeurt dat echter niet meer.

Ook Google Nieuws wordt niet meer geüpdatet, ook niet in het buitenland. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Google erkent het probleem wel, getuige deze tweet:

Volgens Google zijn er dus 'indexproblemen' die mogelijk tot statische zoekresultaten leiden. In al onze testjes was dat het geval, dus het lijkt erop dat dat nogal een understatement is.

Het lijkt er dus op dat er grootschalige technische problemen zijn bij Google, maar er bestaat ook een mogelijkheid dat Google bewust de indexering op pauze heeft gezet vanwege een aanval of mogelijke malwarebesmetting.