Google laat eigenaars gemakkelijker zelf smartphone repareren

2022-04-11T09:31:03

2022-04-11T09:33:34

Als eigenaar van een Google-smartphone moet het in toekomst gemakkelijker worden het apparaat zelf te repareren, dankzij een nieuw programma.

Google werkt hiervoor met iFixit. Dat is een winkel waar je tools aanschaft voor het maken van allerlei apparaten. Ook heeft de onderneming een populair YouTube-kanaal en bekende website, waar die consumentenproducten ontleedt om te kijken hoe ze gemaakt en opgebouwd zijn.

Onderdelen Google-telefoons aanschaffen

Via iFixit is het voor mensen in de Verenigde Staten, Canada, Australië, het Verenigde Koninkrijk en enkele Europese landen verschillende onderdelen aan te schaffen voor hun Google-smartphones. Denk dan aan batterijen, schermen en camera’s. Dit geldt overigens alleen voor de landen waar Google de Pixel-telefoons, vanaf de Pixel 2 uit 2017, officieel verkoopt.

Onlangs bracht Samsung hetzelfde nieuws naar buiten. Eigenaars van Samsung-smartphones kunnen in de Verenigde Staten eveneens allerlei onderdelen kopen voor moderne toestellen, vanaf de Galaxy S20. Samsung belooft dat dat programma snel uitgebreid wordt met ondersteuning voor meer smartphones.

Dit is een logische zet van Google, in elk geval. Het bedrijf wil dat consumenten lang met hun smartphones kunnen doen. Pixel-telefooneigenaars krijgen een een lange software-ondersteuning. Veel langer in vergelijking met toestellen van andere fabrikanten: minimaal vijf jaar. Meestal krijgen smartphones twee tot drie jaar aan updates.

Dergelijke ondersteuning is alleen veel waard wanneer je smartphone ook lang meegaat. Gaat je smartphone ondertussen kapot en heb je een nieuwe nodig, dan gaat er toch wat verloren aan dat duurzamere karakter van Pixel-smartphones.