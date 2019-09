Google lanceert game-service Google Play Pass

2019-09-24T11:37:00

2019-09-24T11:23:40

Nog geen week nadat Apple Arcade aangekondigd is, lanceert Google deze week Google Play Pass. Google Play Pass is een antwoord op de game-service van Apple. De dienst, die € 4,99 per maand gaat kosten, geeft je beschikbaarheid over meer dan 350 games en apps. Google lanceert de dienst eerst in Amerika, andere landen zullen snel volgen.

De dienst verschilt echter wel wat die van Apple. Zo is Google van plan om nieuwe gebruikers een proefversie van 10 dagen te laten gebruiken. Apple Arcade is de eerste maand gratis. Google wil de dienst in het eerste jaar voor € 1,99 per maand aanbieden, daarna wordt het € 4,99. Daarnaast biedt Google Play Pass naast advertentievrije games ook apps. Ook is Google in tegenstelling tot Apple niet direct verantwoordelijk voor de financiering van de producten. Je kan de dienst met vijf familieleden delen.

Aanbod van Google Play Pass

Google zal geen exclusiviteit verlangen van de ontwikkelaars. Alle apps en games die in het Google Play Pass abonnement worden aangeboden zijn al los te verkrijgen op Google Play. Dit blijft ook zo. De apps die je al op je telefoon had staan en die binnen de service vallen zullen nu advertentievrij zijn. Ook uitbreidingen en aankopen die je in de app zou kunnen doen worden dan gratis beschikbaar gemaakt. Met apps als Accuweather en uitstekende games als Stardew Valley en Limbo is de huidige bibliotheek al best uitgebreid te noemen.

Voordelen van Google Play Pass

Het is nog niet precies duidelijk wat de ontwikkelaars verdienen aan de dienst. Google laat in ieder geval weten dat er door middel van ‘user engagement’ winst te behalen is voor de makers van de apps en games. De apps en games advertentievrij maken zou vrij eenvoudig moeten zijn.

Voor de wat minder bekende apps die binnen het abonnement vallen kan zo’n dienst goed uitpakken. Mensen zullen misschien eerder geneigd zijn een app of game te gebruiken die binnen het platform vallen dan dat ze die los moeten kopen.

Dit is niet de eerste keer dat Google en Apple in elkaars vaarwater proberen te zitten. De twee tech-giganten gaan graag de concurrentie met elkaar aan en plannen lanceringen of aankondigen kort na elkaar in.