Google onderschept miljoenen corona-phishingmails

2020-04-17T09:33:00

Cybercriminelen spelen geregeld in op actuele gebeurtenissen en de coronacrisis lijkt zich uitstekend te lenen als onderwerp voor phishingmails. In een week tijd onderschepte Google 18 miljoen van dit soort corona-gerelateerde nepberichten.

Dat maakt het bedrijf bekend in een nieuwe blogpost. Onder die 18 miljoen mails vallen bijvoorbeeld berichten die bijlagen met malware bevatten of links naar phishing-websites. Daarnaast zijn er ook nog 240 miljoen minder gevaarlijke - maar alsnog vervelende - spamberichten met het coronavirus als aanleiding gefilterd.

Google ziet dat oplichters zich onder meer voordoen als officiële instanties, zoals de World Health Organisation. Maar bijvoorbeeld ook als werkgever die zogenaamd coronamaatregelen aan werknemers bekendmaakt. Of je even de bijlage wil downloaden of de link wil volgen om daarvan op de hoogte te zijn...

Miljarden scans

Volgens Google komt 99,9 procent van dit soort mails niet in inboxen terecht. Zo worden er wekelijks 300 miljard bijlagen gescand op besmette inhoud. Krijg je de komende tijd toch een mailtje over corona in je mailbox? Controleer altijd even dubbel of de afzender wel klopt en download nooit zomaar bijlagen, tenzij je de afzender echt vertrouwt.