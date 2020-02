Google pakt drie ergerlijke reclame-soorten aan in Chrome

2020-02-14T09:38:00

2020-02-14T09:38:05

Met bepaalde online reclame kunnen internetgebruikers prima leven. Met anderen niet, omdat ze te opdringerig zijn. Google stelt drie van de grootste boosdoeners vast en neemt er binnenkort maatregelen tegen.

Vanuit de Coalition for Better Ads deed (onder andere) Google onderzoek naar de meest storende online advertenties. Daar deden 45.000 mensen in acht verschillende landen aan mee. Drie soorten kwamen erdoor specifiek bovendrijven. Zo is er de reclame die langer dan 31 seconden duurt en niet na 5 seconden weg te drukken is. Ook ergerlijk zijn de advertenties die halverwege een video worden afgespeeld, omdat het kijken erdoor wordt onderbroken.

Weg ermee

En dan zijn er nog reclamebanners die bijvoorbeeld meer dan 20 procent van het beeld in beslag nemen, zodat de onderliggende video niet meer goed zichtbaar is. Vanaf augustus worden deze reclamesoorten in Chrome standaard geblokkeerd. De nieuwe regels gelden straks alleen voor 'korte' video's die niet langer dan 8 minuten duren. Advertenties zijn een grote inkomstenbron voor Google. Juist daarom heeft het bedrijf er baat bij dat ze niet als storend worden ervaren. Een adblocker is immers zo geïnstalleerd...