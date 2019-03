Google Stadia is Netflix voor games

2019-03-20T09:31:00

2019-03-20T11:53:34

Krijgen Microsoft, Sony en Nintendo er concurrentie bij van Google? Daar lijkt het wel op met de komst van Google Stadia, een streamingdienst voor games.

Games worden gestreamd via de datacentra van Google en er hoeft dus ook niets gedownload te worden. Wel moet er verbinding met internet zijn. Spellen kunnen via televisies met Chromecast, telefoons, tablets, pc's en laptops worden gespeeld. Tijdens het gamen schakelen tussen deze verschillende apparaten moet ook naadloos mogelijk zijn.

Dit gebeurt door via een Chrome-browser YouTube-video's van games op te starten, waar ontwikkelaars links in kunnen plaatsen. Door daar op te drukken, kunnen gamers binnen vijf seconden het spel zelf spelen. De datacentra hebben volgens Google meer kracht dan de Xbox One X en PlayStation 4 bij elkaar opgeteld. Streamen in 4K is een optie, en in de toekomst ook 8K.

Stadia Controller

Eerder gingen er geruchten dat Google zou werken aan een eigen spelcomputer. Dat blijkt dus niet helemaal waar. Maar hoewel er geen apparaat nodig is, heeft Google wel de Stadia-controller aangekondigd. Deze heeft diverse traditionele knoppen, maar ook een Assistant- en Capture-knop.

Met laatstgenoemde knop kunnen gameplaybeelden worden opgenomen. Google Assistant geeft gamers de mogelijkheid om via de ingebouwde microfoon met stemcommando's games op te starten. Alle andere USB-controllers, toetsenborden en muizen die aan een pc, laptop of telefoon zijn te koppelen, zijn overigens ook te gebruiken.

Samen spelen

Elke gamesessie die gestreamd wordt, kan een link bevatten zodat kijkers mee kunnen doen met de streamer. Google noemt dit 'Crowd Play'. Een andere mogelijkheid is 'State Share', waarmee spelers hun game, inclusief alle gevonden items en dergelijke, kunnen delen met een andere speler.

Hoe ziet het kostenplaatje er uit? Zijn games los te koop of is er sprake van een abonnement? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Google is van plan in de zomer meer daarover bekend te maken. Wel is het de bedoeling dat Stadia nog dit jaar lanceert.

Tekst: Michel Musters