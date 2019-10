Google stopt met virtualreality-platform Daydream

2019-10-16T10:05:00

2019-10-16T09:52:30

Google investeert niet langer in zijn virtualreality-platform Daydream. Dat bevestigt het bedrijf na de aankondiging van nieuwe Pixel-smartphones, die er geen ondersteuning voor bieden.

Daydream werd in 2016 geïntroduceerd om de ontwikkeling van hoogwaardige virtualreality-apps aan te jagen. Smartphones die dit ondersteunden, moesten daarom ook aan bepaalde technische eisen voldoen. Smartphone-fabrikanten bleken daar niet massaal interesse in te hebben. Het aantal Daydream-telefoons is door de jaren heen erg beperkt gebleven.

Voor deze toestellen verkocht Google ook een eigen vr-bril, de Daydream View. Je smartphone werd voorin geschoven en deed op die manier dienst als scherm. Voor het bedienen van apps werd een afstandsbediening meegeleverd. Deze headset is inmiddels ook niet meer te bestellen.

Gehannes

De reden dat Google het platform nu links laat liggen, is omdat het grote publiek er nu eenmaal niet warm voor liep. Dat zou onder meer te maken hebben met het bevestigen van de smartphone in de bril. Op die manier is regulier gebruik niet meer mogelijk. Denk dan aan bellen of het reageren op appjes. Het toestel moet dan telkens weer uit de bril; gehannes dus.

Stadia

Overigens staat Google op het punt om zijn eigen gamestreamingdienst te lanceren, Stadia. Vanaf 19 november kun je daarmee de nieuwste games op de hoogste grafische instellingen spelen, zonder dat je zelf een krachtige pc nodig hebt. Het rekenwerk verloopt namelijk via de computers van Google. Je dient de games alleen nog wel los te kopen, bovenop de abonnementskosten.