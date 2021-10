Google tegen EU: Internetgebruikers willen geen andere zoekmachines

2021-10-01T10:34:00

2021-10-05T09:27:57

Internetgebruikers worden niet gedwongen om Google als zoekmachine te gebruiken, maar kiezen daar zelf massaal voor. Dat stelt Google althans bij het aanvechten van een miljardenboete die door de Europese Commissie is opgelegd, omdat Google lange tijd de standaard zoekmachine op Android was en er daardoor sprake zou zijn van oneerlijke concurrentie.

De Europese Commissie deed deze uitspraak reeds in 2018, maar Google wil de boete niet zonder slag of stoot betalen. Aan het Europese Hof van Justitie hoopt het bedrijf nu de rechters ervan te overtuigen dat er van machtsmisbruik geen sprake was.

Eén van de argumenten is dat de meeste internetgebruikers concurrerende zoekmachines helemaal niet willen gebruiken. "95 procent van de consumenten verkiest ons al boven andere zoekmachines", aldus Google (via Bloomberg). Daarnaast heeft de zoekgigant bewijs overhandigd waaruit zou blijken dat de meest opgezochte zoekterm op Microsofts Bing-zoekmachine, 'Google' is.

Zelfs als mensen een andere zoekmachine treffen, bijvoorbeeld omdat Bing de standaard zoekmachine in de Edge-browser is, dan nog willen ze liever op Google verder zoeken. Aldus Google. Volgens de firma is de hoogte van de boete ook verkeerd berekend. Daarom wil Google op z'n minst een verlaging van het bedrag. Niet eerder legde de Europese Commissie zo'n hoge boete op.

Keuzescherm

Sinds de uitspraak is Google de Europese Commissie wel tegemoet gekomen. Zo is er bij de installatie van Android nu een keuzescherm toegevoegd, waar gebruikers zelf bepalen welke zoekmachine ze als standaard willen hebben.

Eerder moesten de bedrijven achter de zoekdiensten Google betalen om in dit keuzemenu opgenomen te worden, maar sinds kort hanteert Google een andere methode. Nu worden per land de twaalf populairste zoekmachines in willekeurige volgorde getoond.